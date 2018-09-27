Необходимо ускорить политическое решение сирийского кризиса - МИД Турции

27 сентября 2018 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Необходимо ускорить политическое решение сирийского кризиса, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, соглашения по Идлибу между Турцией и Россией могут стать последним шансом для политического решения сирийского кризиса.

Также необходимо работать над созданием конституционной комиссии в Сирии, сказал он.

Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооружённые группировки покидают сирийский Идлиб.

Ранее в Сочи лидеры России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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