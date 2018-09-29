Президент Турции встретился с руководителями немецких компаний

29 сентября 2018 08:21 (UTC+04:00)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках госвизита в Германию принял руководителей ведущих компаний и банков страны.

Сообщается, что в ходе встречи президент ответил на интересующие предпринимателей вопросы, касающиеся экономики Турции.

Эрдоган отметил, что иностранные инвестиции в экономику Турции неизменно окупались. Президент Турции подчеркнул, что экономика сохранит привлекательность для международных инвесторов и после этого.

Топ-менеджеры немецких компаний, в свою очередь, проинформировали Эрдогана о планах по инвестированию в экономику Турции, обратившись к главе государства с просьбой оказать содействие их реализации.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган находится с государственным визитом в Германии по приглашению президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Визит президента Турции в Германию завершится 29 сентября.

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