На западном побережье Турции приготовились к удару урагана

30 сентября 2018 04:44 (UTC+04:00)

Ураган "Зорба", принесший ливневые дожди на греческие и турецкие острова в Эгейском море и на южную часть Пелопоннеса, поменял курс и сейчас движется к западному побережью Турции, сообщает Интерфакс со ссылкой на интернет-портал турецкой газеты Hurriyet.

По данным издания, Главное метеорологическое управление Турции уже издало штормовые предупреждения для городов Измир, Айдын и Мугла.

В районе Измира, а также в районе курорта Кушадасы приостановлено судоходство.

Ливневые дожди также прогнозируются в провинциях Балыкесир, Чанаккале и Эдирне на северо-западе Турции.

Отмечается, что ураган такой силы зафиксирован впервые в новейшей истории Турции.

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