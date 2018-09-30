Число посетивших с начала года турецкую Анталью туристов превысило 11 млн

30 сентября 2018 12:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Число туристов, посетивших турецкую Анталью с начала года превысило 11 миллионов, сообщают турецкие СМИ.

Согласно данным Управления культуры и туризма провинции Анталья, за период с 1 по 29 сентября текущего года посредством аэропортов Антальи и Газипаша в регион прибыли 1877,5 тысячи туристов. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года, число туристов выросло на 25 процентов.

«С первого января по двадцать девятое сентября посредством двух аэропортов в регион прибыли 11,4 миллиона туристов. 10,71 миллиона из низ прибыли в аэропорт Антальи, 287,8 тысячи же – аэропорт Газипаша. В сравнении с показателями того же периода прошлого года число туристов выросло на 28 процентов», - отмечает управление.

За указанный период 2018 года Анталья приняла на 2416,1 тысячи больше туристов, чем в 2017 году.

(Автор: Рауф Гулиев)

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