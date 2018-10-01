Цель Турции - полностью уничтожить РПК – Эрдоган

1 октября 2018 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цель Турции - полностью уничтожить РПК не только на своей территории, но и на территории Ирака, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Он также отметил, что ВС Турции очистили ряд населённых пунктов северного Ирака от РПК.

«Мы не позволим создавать и укреплять террористические структуры у своих границ», - сказал Эрдоган.

Он также отметил, что РПК - реальная угроза для национальной безопасности Турции.

Отметим, что конфликт Турции с террористической организацией РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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