Турция получит еще два F-35 в марте 2019 года

БАКУ /Trend/ - В марте 2019 года ожидается передача Турции еще двух самолетов F-35. Об этом, как сообщают турецкие СМИ, сообщил журналистам директор программы F-35 контр-адмирал Мэтт Винтер.

Винтер также заявил об отсутствии каких-либо изменений относительно участия Турции в многонациональной программе разработки F-35.

"Ожидаем передачи еще двух самолетов в марте 2019 года. Нет никаких признаков изменений касательно поставки 100 самолетов", - сказал он.

В июне американская корпорация Lockheed Martin передала Турции два первых многоцелевых истребителя F-35.

Турция намерена приобрести не менее 100 единиц многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightining II. Закупка производится в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.

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