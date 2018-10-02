TPAO объявила тендер

2 октября 2018 09:13 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Минэнерго Турции продлил лицензию двух компаний на разведку нефти и газа
Энергетика 28 сентября 10:29
Госорган Турции арендует транспортные средства
Турция 18 сентября 09:13
В Турции объявлен повторный тендер на оказание транспортных услуг в третьем аэропорту Стамбула
Бизнес 17 сентября 12:53
TPAO получила лицензию на разведку нефти и газа в двух турецких провинциях
Энергетика 12 сентября 10:14
TPAO получила лицензию на разведку нефти и газа
Энергетика 7 сентября 09:19
Госорган Турции привлекает иностранных страховщиков
Тендеры 4 сентября 20:35
Лента новостей
Три центральноазиатские страны в числе лидеров по темпам роста экономики за 20 лет
Бизнес 10:10
Трамп заявил о желании США получить помощь Китая в ситуации с КНДР
США 10:08
В Туркменистане стартовали Дни Целей устойчивого развития
Туркменистан 10:06
Саудовский король выделил 200 млн долларов для поддержания Центробанка Йемена
Арабские страны 10:03
Казахстан наращивает химическое производство
Бизнес 10:02
В 2019 году на строительство дорог в Грузии будет выделено более 1 млрд лари
Грузия 09:57
Авиакомпания Primera Air объявила о закрытии своего офиса в Израиле
Израиль 09:53
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 34 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:47
В Турции конфисковано свыше 140 килограммов героина
Турция 09:46