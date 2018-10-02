В Стамбуле задержано свыше 400 человек по обвинению в нелегальном переводе денег за рубеж

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле задержана группа из 417 человек по обвинению в нелегальном переводе денег в США, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что с января 2017 года по сегодняшний день было переведено в США 2,455 миллиарда лир.

Сообщается также, что деньги в основном были переведены проживающим в США иранцам.

Имена задержанных и детали операции не разглашается.

Официальный курс на 2 октября– 5,9767 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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