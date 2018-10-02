В Стамбуле задержано свыше 400 человек по обвинению в нелегальном переводе денег за рубеж

2 октября 2018 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле задержана группа из 417 человек по обвинению в нелегальном переводе денег в США, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что с января 2017 года по сегодняшний день было переведено в США 2,455 миллиарда лир.

Сообщается также, что деньги в основном были переведены проживающим в США иранцам.

Имена задержанных и детали операции не разглашается.

Официальный курс на 2 октября– 5,9767 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США рано или поздно изменят свою позицию в отношении Турции – Эрдоган
Турция 1 октября 16:06
Число иранских туристов в Турции сократилось более чем на треть
Туризм 1 октября 10:33
Турецкий министр призвала американские компании инвестировать в Турцию
Бизнес 27 сентября 09:53
Президент Турции проведет встречу с представителями американских компаний
Бизнес 19 сентября 10:34
Иран и Турция могут открыть совместный банк
Бизнес 14 сентября 10:39
В январе-июле 2018 года в территориальных водах Турции плавали свыше 3,5 млн американских судов
Бизнес 13 сентября 16:58
Лента новостей
Судьбу артиста из Азербайджана покажут в России (ФОТО)
Культура 13:19
Названы предположительные сроки новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Нагорно-карабахский конфликт 13:18
Скончался Роман Карцев
Социум 13:14
В Азербайджане определен первый победитель конкурса, отгадавший результаты игр Лиги Европы УЕФА (ФОТО)
Спорт 13:05
Али Ахмедов: Заслуги Муртуза Алескерова в распространении идей общенационального лидера Гейдара Алиева неоценимы
Политика 13:04
Названа самая популярная азербайджанская продукция на потребительском рынке России (Эксклюзив)
Бизнес 12:56
Более 6000 участников из 70 стран подтвердили свое участие в РЭН-2018
Россия 12:52
Азербайджанская нефть продолжает дорожать
Энергетика 12:49
В Пекине объяснили инцидент с американским кораблем в Южно-Китайском море
Китай 12:48