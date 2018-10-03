Полиция Турции провела спецоперацию

3 октября 2018 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Полиция Турции провела спецоперацию в провинции Бартин по задержанию банды, которая занималась продажей поддельного золота, сообщают в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что в рамках операции было задержано шесть человек занимавшихся продажей поддельного золота на сумму порядка 700 тысяч турецких лир.

Также сообщается, что в ходе обыска в квартирах задержанных были обнаружены поддельные золотые монеты и огнестрельное оружие.
О других деталях операции не сообщается.

Отметим, что накануне в Стамбуле также была проведена спецоперация, в результате чего была задержана группа из 417 человек по обвинению в нелегальном переводе денег в США.

Сообщается также, что деньги в основном были переведены проживающим в США иранцам.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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