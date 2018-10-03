Турция намерена улучшить отношения с Нидерландами – глава МИД

БАКУ /Trend/ - Турция намерена улучшить отношения с Нидерландами, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают в среду турецкие СМИ. По словам Чавушоглу, во время совместной пресс-конференции с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком в Анкаре. Об этом сообщают в среду турецкие СМИ.

Чавушолглу отметил, что Турция и Нидерланды откроют новую страницу в отношениях.

«Негатив в отношениях Турции и Нидерландов остался позади», - сказал Чавушоглу. Отметим, что в июле сообщалось о том, что Турция и Нидерланды приняли решение восстановить дипломатические отношения. Министр иностранных дел Нидерландов направил главе турецкого МИД послание, после чего глава МИД Турции позвонил голландскому коллеге. В ходе беседы министры договорились о нормализации дипломатических отношений между Нидерландами и Турцией.

Главы дипломатических ведомств двух стран договорились обменяться послами в ближайшее время. Глава МИД Нидерландов также посетит Турцию с официальным визитом во второй половине 2018 года.

Отношения Турции и Нидерландов ухудшились в марте 2017 года после отмены визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Нидерланды. Министр планировал посетить митинг в нидерландском городе Роттердам, чтобы проинформировать проживающих в этой стране турецких граждан о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

После чего, в марте 2017 года, турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов из отпуска. В феврале 2018 года МИД Нидерландов официально отозвал своего посла из Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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