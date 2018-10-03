Соглашение по Идлибу реализуется успешно - пресс-секретарь президента Турции

3 октября 2018 20:47 (UTC+04:00)

Российско-турецкое соглашение по сирийскому Идлибу реализуется успешно, задержек по срокам нет, заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает РИА Новости.

"По Идлибу идет активная работа: определяются условия, детали реализации соглашения. Наши представители ведомств и организации плотно работают с российскими коллегами. Намеченный в соглашении календарь в настоящее время соблюдается, никаких сложностей нет, и это нас радует", - сказал Калын журналистам.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.

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