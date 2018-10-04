Россия намерена продолжать в Сирии совместные с Турцией мероприятия

Россия продолжит совместные мероприятия с Турцией в Сирии, в том числе и патрулирование, видит, что Анкара выполняет свои обязательства, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-австрийских переговоров, передаёт РИА Новости.

Путин напомнил, что провел с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который был в Сочи с кратким рабочим визитом, переговоры, и в ходе них "возникла идея создать демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров", чтобы обеспечить большую безопасность сирийских гражданских объектов, городов, населенных пунктов и российской военной базы.

"Мы договорились о создании вот этой демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров в которой не должно быть каких бы то ни было радикальных группировок, включая Джебхат ан-Нусру, и никакого тяжелого оружия, кому бы оно ни принадлежало. И хочу вас проинформировать,… мы работаем солидарно с турецкими партнерами, видим, что и они относятся к этим договоренностям в высшей степени серьезно, выполняют свою часть обязательств, освобождают, во всяком случае способствуют тому, чтобы из этой зоны вышли боевики различных радикальных групп и было выведено тяжелое вооружение", — отметил Путин.

"Мы делаем свою часть работы, продолжим дальше вместе намеченные мероприятия, в том числе и совместное патрулирование с помощью турецких вооруженных сил и российской военной полиции", — подчеркнул он.

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