Турецкая полиция и разведка провели совместную операцию

5 октября 2018 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Полиция и Турецкая разведывательная служба (MİT) провели совместную операцию в турецкой провинции Измир против членов террористической организации РПК, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что в рамках совместной операции были задержаны 21 человек, имевших тесные связи с террористами РПК.

«В настоящее время ведутся работы по задержанию еще четырёх членов РПК» - пишут СМИ.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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