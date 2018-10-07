В правящей партии Турции заявили, что исчезновение саудовского журналиста будет раскрыто

Контроль за расследованием будет осуществляться на самом высоком уровне, отметил пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик

Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что турецкие власти раскроют обстоятельства исчезновения и местонахождение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, пропавшего после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.Как передаёт ТАСС об этом он заявил в субботу на съезде партии под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана.

"Обстоятельства исчезновения журналиста и ответственные за это лица будут раскрыты", - цитирует слова Челика агентство Reuters. Контроль за расследованием будет осуществляться на самом высоком уровне, добавил он.

2 октября Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Его невесту не пустили внутрь здания, а спустя пять часов ей сообщили, что он уже ушел. Позже она заявила, что не доверяет данной информации и не знает, где в настоящий момент находится журналист.

Между тем, как сообщается , Хашкаджи до настоящего момента не покидал здание генконсульства. Кроме того, по ее информации, для расследования обстоятельств случившегося в Стамбул на двух самолетах прибыли 15 специалистов из Саудовской Аравии, которые уже посетили генконсульство. В тот момент, когда они зашли в здание генконсульства, там находился Хашкаджи, уточняет издание.

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