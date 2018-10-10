БАКУ /Trend/ - Турция и Ирак обсудят региональные и двусторонние отношения во время визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Багдад, говорится в сообщении МИД Турции, распространенном в среду.

В сообщении отмечается, что визит Чавушоглу в Багдад состоится 11-12 октября.

«Ожидается, что в рамках визита в Ирак Чавушоглу проведет встречу с новоизбранным президентом страны Бахрамом Салехом», - говорится в сообщении МИД Турции.

Отмечается, что в рамках визита Чавушоглу также посетит Эрбиль, где проведет встречу с официальными лицами курдской автономии.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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