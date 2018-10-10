У побережья Турции затонуло судно с нелегалами

БАКУ /Trend/ - В Средиземном море у побережья западной турецкой провинции Измир затонуло судно с нелегалами, говорится в сообщении береговой охраны Турции.
В сообщении отмечается, что в результате происшествия пропали 30 человек, найдены тела четырёх человек.
Сообщается, что в настоящее время ведутся работы по поиску пропавших.
Отметим, что в последний раз береговая охрана Турции задержала в провинции Измир 183 нелегальных мигрантов.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @rhafizoglu
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