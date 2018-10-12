В Турции обсудили оборонные проекты

12 октября 2018 08:15 (UTC+04:00)

В столице Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана прошло заседание Исполнительного комитета оборонной промышленности, сообщают турецкие СМИ.

Согласно заявлению, участники заседания рассмотрели вопросы по поводу оснащения подразделений сил безопасности, задействованных в операциях на территории Турции и за ее пределами, новыми видами турецкого вооружения в целях повышения эффективности осуществляемой ими деятельности.

Были приняты решения о мерах по совершенствованию деятельности, направленной на развитие и поддержку отечественного оборонной промышленности.

Также Исполнительный комитет обсудил проекты по удовлетворению нужд сухопутных войск, ВВС и ВМС.

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