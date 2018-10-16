Полиция Турции завершила проверку в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле

16 октября 2018 08:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкие полицейские завершили проверку в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщают турецкие СМИ.

Ранее полиция Турции вошла в здание генконсульства в рамках расследования исчезновения саудовского журналиста Джемаля Хашкаджи .

В понедельник совместная турецко-саудовская рабочая группа по этому делу провела свое первое заседание в управлении полиции Стамбула, после чего в консульство вошли члены рабочей группы от Саудовской Аравии.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По утверждению властей королевства, Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.

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