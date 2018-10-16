Трактор протаранил автомобили около парламента Турции

БАКУ /Trend/ - Трактор протаранил автомобили рядом со зданием парламента Турции, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что, не смотря на все попытки полиции остановить трактор, водитель трактора отказался подчиниться, после чего сотрудникам полиции пришлось открыть огонь по колесам трактора, в результате чего трактор врезался в автомобили.

Сообщается также, что полиция задержала виновника инцидента - 45 летнего водителя трактора.

О мотивах инцидента не сообщается.

По данному факту возбужденно уголовное дело ведется расследование.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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