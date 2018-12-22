Почти 300 тысяч сирийских беженцев вернулись из Турции на родину

22 декабря 2018 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Сирию после операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" вернулись около 300 тысяч сирийских беженцев, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, в прошлом Турция была пунктом назначения мигрантов, а теперь стала еще и пунктом их транзита.

С начала 2018 года в Турции были задержаны 251794 нелегальных мигранта, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 56 процентов, сказал Сойлу, добавив, что в настоящее время на территории Турции находятся 4,5 миллиона беженцев.

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