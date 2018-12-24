Свободная Сирийская Армия направила отряды на линию фронта с PYD/YPG

24 декабря 2018 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Свободная Сирийская Армия (ССА) направила свои отряды, а также тяжелую технику на линию фронта с PYD/YPG (так называемых Демократических сил Сирии (SDF)) в районе Африн на границе с Манбиджем. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, такое решение было принято ССА в связи с предстоящей антитеррористической операцией на севере Сирии совместно с ВС Турцией.

Отметим, что 21 декабря ССА призвала PYD/YPG сложить оружие и сдаться.

Напомним, что ранее ССА распространила листовки, где говорится, что США более не поддерживает движение, и совершаемые им террористические акции.

«ССА призывает вас сложить оружие и сдаться, так как очень скоро придет конец террористом PYD/YPG и SDF. ВС Турции и силы ССА, используя все имеющиеся возможности, очистят север Сирии от террористов», - упоминается в листочках.

Отметим, что 12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в течение нескольких дней ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против сирийского крыла террористической РПК - PYD/YPG.

Эрдоган отметил, что в рядах террористов в Сирии имеются американские солдаты.

«Несмотря на то, что США обещали Турции, что не будут поддерживать сирийское крыло РПК - PYD/YPG, Вашингтон не сдержал своего слова», - сказал Эрдоган.

Напомним, что 4 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне дорожную карту по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

Отметим, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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