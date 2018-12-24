Турция будет тесно сотрудничать с Россией в Сирии

24 декабря 2018 20:27 (UTC+04:00)

Турция намерена продолжать тесно сотрудничать с Россией в Сирии. Об этом заявил в понедельник представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В вопросах борьбы с "Даиш" никаких шагов назад, послаблений или приостановок не будет. Будем продолжать борьбу с террористами с прежней решимостью. Мы продолжим работать с поддержкой коалиции и местных формирований", - отметил он.

"В ходе этих работ будем также тесно сотрудничать с Россией. В свете развития новых событий начнутся новые координационные работы с Российской Федерацией к востоку от [реки] Евфрат", - добавил Калын.

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