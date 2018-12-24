Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию

Президент США Дональд Трамп по приглашению президента Турции Тайипа Эрдогана может посетить Турцию в 2019 году, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын в понедельник.

"Наш президент пригласил уважаемого Трампа с визитом в Турцию. Он ответил, что, возможно, в 2019 году приедет", - сказал Калын журналистам в Анкаре.

Он добавил, что время визита определять пока рано, поскольку "это будет зависеть от планов и программы американского президента".

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