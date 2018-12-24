Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию

24 декабря 2018 22:20 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп по приглашению президента Турции Тайипа Эрдогана может посетить Турцию в 2019 году, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын в понедельник.

"Наш президент пригласил уважаемого Трампа с визитом в Турцию. Он ответил, что, возможно, в 2019 году приедет", - сказал Калын журналистам в Анкаре.

Он добавил, что время визита определять пока рано, поскольку "это будет зависеть от планов и программы американского президента".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп раскритиковал Мэттиса за позицию по расходам на оборону союзников
США 23:20
В Турции с большой симпатией и уважением относятся к Президенту Ильхаму Алиеву - эксперт
Точка зрения 20:40
Турция будет тесно сотрудничать с Россией в Сирии
Турция 20:27
Трамп рассказал о несогласии с Мэттисом по вопросу оказания военной помощи союзникам
США 19:58
Американский игрок в покер выиграл в казино миллион, поставив пять долларов
США 19:32
Посол Сирии: Политика США на Ближнем Востоке провалилась
Арабские страны 17:03
Лента новостей
Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Федеративной Республики Бразилия в Азербайджане
Политика 23:31
Трамп раскритиковал Мэттиса за позицию по расходам на оборону союзников
США 23:20
Президент Ильхам Алиев: На энергетической карте мира образовался формат сотрудничества Россия-Турция-Азербайджан
Политика 22:36
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан надеется на позитивные подвижки в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в 2019 году
Политика 21:48
Президент Сербии поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения
Политика 21:47
Проведение футбольного турнира в оккупированном Нагорном Карабахе нарушает нормы и принципы международного права - азербайджанская община
Нагорно-карабахский конфликт 20:57
В Турции с большой симпатией и уважением относятся к Президенту Ильхаму Алиеву - эксперт
Точка зрения 20:40
Турция будет тесно сотрудничать с Россией в Сирии
Турция 20:27
ПО "Азерикимья" планирует увеличить производство в следующем году
Энергетика 20:03