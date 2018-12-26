В результате двух ДТП в Турции погибли трое, 40 человек получили ранения

26 декабря 2018 08:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате опрокидывания пассажирского автобуса в турецком городе Кыршехир погибли три человека. Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Кроме того, в результате ДТП пострадали 20 человек. Автобус направлялся в Анкару. Причиной ДТП, как отмечают СМИ, стали неблагоприятные условия: в регионе идет сильный cнег, из-за чего на трассе плохая видимость.

На место аварии были направлены спасатели, врачи скорой помощи и полиция. Раненые доставлены в больницу.

Другое ДТП произошло в городе Шерефликочхисар. Движущийся по трассе Анкара-Шерефликочхисар пассажирский автобус перевернулся из-за мокрого снега.

В результате ДТП пострадали 20 человек. На место происшествия были привлечены машины скорой помощи. Раненые доставлены в больницы.

Отметим, что только в ноябре 2018 года согласно отчету управления полиции Турции в стране было зарегистрировано 32 473 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых погибли 202 человека.

Число получивших травмы в результате ДТП составило 12 561.

Согласно отчету, за указанный период наибольшее количество дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений (3855).

Кроме того, зарегистрировано 29 случаев цепных аварий.

«Причиной 366 ДТП, произошедших за указанный период, стало превышение скорости», - говорится в отчете.

250 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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