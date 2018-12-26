В Турции производится порядка двух третей продукции оборонного назначения – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция более чем на 62 процента обеспечила себя продукцией оборонного назначения, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, данный показатель весьма важен, но все еще недостаточен.

Глава государства также отметил, что Турция еще более усилит национальную оборонную промышленность.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция усилит оборонную промышленность и станет мировым лидером в производстве продукции оборонного назначения.

По словам Эрдогана, ни какие препятствия не смогут остановить развитие оборонной промышленности в Турции.

«Я лично поручаю всем силовым структурам не импортировать изделия оборонной промышленности из-за рубежа. Турция способна обеспечить себя соответствующей продукцией», - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что очень скоро в Турции начнется серийное производство отечественного танка ALTAY. «Турция вынуждена усиливать свою оборонную промышленность», - подчеркнул Эрдоган.

Отметим, что в течение 11 месяцев 2018 года экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 16,05 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 1,782 миллиарда долларов.

В январе-ноябре 2018 года в Оман было экспортировано продукции турецкой оборонной промышленности на 150,5 миллиона долларов.

За указанный период 2018 года в Нидерланды было экспортировано продукции турецкой оборонной промышленности на 72,3 миллиона долларов, а в Индию - на 71,6 миллиона долларов

Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.