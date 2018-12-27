В Турции перевернулся пассажирский автобус, более 10 пострадавших

27 декабря 2018 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Элязыг перевернулся пассажирский автобус, в результате чего, по предварительным данным, ранены 16 человек, сообщает в четверг Trend с ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что причиной ДТП стал гололед. Все пострадавшие являются гражданами Турции и были доставлены в городскую больницу.

Отметим, что только в ноябре, согласно отчету управления полиции Турции, в стране было зарегистрировано 32 473 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых погибли 202 человека.

В результате ДТП травмы получил 12 561 человек.

Согласно отчету, за указанный период наибольшее количество дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений (3855).

Кроме того, зарегистрировано 29 цепных аварий.

«Причиной 366 ДТП, произошедших за указанный период, стало превышение скорости», - говорится в отчете.

250 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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