Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Турции

1 января 2019 11:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецком иле Бингёль произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Подземные толчки были зафиксированы в городе Йедису в 05:09 по местному времени. Глубина очага землетрясения составила 12,7 километра.

О разрушениях и жертвах не сообщается.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4 балла. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Рауф Гулиев)

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