В Стамбуле полностью сгорело здание

2 января 2019 08:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В стамбульском районе Фатих полностью сгорело трехэтажное здание.

Как передаёт Trend, о причинах пожара не сообщается. К месту происшествия были привлечены сотрудники полиции, пожарники и служба скорой помощи.

В краткое время пожар перешел на два здания. Жители зданий были эвакуированы. Пожарники смогли потушить пожар в зданиях.

Сообщается, что в ходе пожара пострадавших нет.

(Автор: Турал Туран)

Твиттер: @TURALTTTURAN

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