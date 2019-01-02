Президент Ирака посетит Турцию

БАКУ /Trend/ - Президент Ирака Берхем Салих посетит Турцию. Об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ
Сообщается, что визит президента Ирака в Анкару состоится сегодня по приглашению президента Турции президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Согласно данным СМИ, в рамках визита в Анкару Салих обсудит с Эрдоганом развитие отношений между Багдадом и Анкарой.
Ожидается, что во время визита президента Ирака состоится обсуждение возможного начала новой антитеррористической операции ВС Турции на севере Сирии.
Отметим, что Салих впервые совершает визит в Турцию в качестве президента Ирака.
Отметим, что 12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в течение нескольких дней ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против сирийского крыла террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) - PYD/YPG.
Эрдоган заявил, что в рядах террористов в Сирии имеются американские солдаты.
«Несмотря на то, что США обещали Турции не поддерживать сирийское крыло РПК - PYD/YPG, Вашингтон не сдержал своего слова», - сказал глава государства.
Напомним, что 4 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне дорожную карту по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.
20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.
Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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