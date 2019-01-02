Президент Ирака посетит Турцию

БАКУ /Trend/ - Президент Ирака Берхем Салих посетит Турцию. Об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ

Сообщается, что визит президента Ирака в Анкару состоится сегодня по приглашению президента Турции президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно данным СМИ, в рамках визита в Анкару Салих обсудит с Эрдоганом развитие отношений между Багдадом и Анкарой.

Ожидается, что во время визита президента Ирака состоится обсуждение возможного начала новой антитеррористической операции ВС Турции на севере Сирии.

Отметим, что Салих впервые совершает визит в Турцию в качестве президента Ирака.

Отметим, что 12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в течение нескольких дней ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против сирийского крыла террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) - PYD/YPG.

Эрдоган заявил, что в рядах террористов в Сирии имеются американские солдаты.

«Несмотря на то, что США обещали Турции не поддерживать сирийское крыло РПК - PYD/YPG, Вашингтон не сдержал своего слова», - сказал глава государства.

Напомним, что 4 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне дорожную карту по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.