Генштаб Турции сообщил о проведении очередной операции на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции провели операции на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Trend в четверг со ссылкой на Генштаб ВС Турции.
Операции были проведены в районах Зап, Авашин, Гара и Мэтина.
В рамках операций были ликвидированы опорные пункты террористов.
В сообщении отмечается, что антитеррористические меры будут продолжены.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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