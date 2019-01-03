В Турции стало больше атеистов

3 января 2019 16:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние 10 лет процент атеистов среди населения Турции увеличился на два процента и составляет три процента, говорится в отчете KONDA Research and Consultancy, которая специализируется на опросах общественного мнения и консультировании, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В сообщении отмечается, что за указанный период процент верующих среди населения Турции сократился на четыре процента и составляет 51 процент.

В сообщении также отмечается, что процент мусульман, совершающих молитву и соблюдающих пост, снизился на 12 процентов и составил 65 процентов.

«Процент женщин, носящих головной убор (хиджаб), увеличился на один процент и составил 53 процента, при этом процент женщин, носящих бурку, снизился на четыре процента и составил девять процентов» - говорится в отчете.

Отметим, что Турция является светской мусульманской страной.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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