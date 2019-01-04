В Турции на границе с Ираном произошла перестрелка

4 января 2019 11:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В населенном пункте Аралык турецкой провинции Игдыр на границе с Ираном произошла перестрелка между боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) и турецкими военнослужащими. Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате перестрелки погиб один и ранены двое военнослужащих.

Инцидент произошёл после минометного обстрела боевиками РПК одной из воинских частей.

После инцидента ВС Турции начали локальные операции по ликвидации боевиков РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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