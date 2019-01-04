Минобороны Турции заявило о готовности продолжить борьбу с терроризмом

4 января 2019 12:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция, как и ранее, в текущем году также будет вести активную борьбу с террористическими организациями РПК, «Исламское Государство» (ИГ) а также с террористическим движением Фетхуллаха Гюлена (FETO). Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Акара, перечисленные террористические организации представляют угрозу не только национальной безопасности Турции, но и всем странам региона.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Отметим, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

За попытку военного переворота в Турции на пожизненный срок заключения были осуждены 1934 человек.

В целом за попытку военного переворота было осуждены 3057 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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