Турция просит США оказать ей значительную поддержку для борьбы с ИГ в Сирии

Турция просит США оказать ей значительную военную поддержку в Сирии для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), включая помощь в нанесении авиаударов и транспортировке военнослужащих. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, Анкара просит о помощи в связи с тем, что она готовится взять на себя основную часть усилий по борьбе с ИГ в Сирии ввиду объявленного вывода американских войск из республики. При этом запросы Турции о поддержке носят столь значительный характер, что в случае их выполнения степень вовлеченности США в конфликт в Сирии может значительно возрасти в период до обещанного вывода войск, отмечает издание.

Как оно пишет, переговоры по поводу того, каким образом турецкие военнослужащие смогут заменить в Сирии американский контингент численностью более 2 тыс. человек, пройдут в Анкаре во вторник. В них примут участие в том числе помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри и председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее уже заявлял о том, что Анкара возьмет на себя ответственность за борьбу с ИГ в Сирии после ухода оттуда США.

По информации газеты, о приверженности Вашингтона плану сотрудничества с Анкарой с целью замены американских военнослужащих турецкими говорится в секретной докладной записке, которую Болтон недавно распространил среди членов кабинета Трампа. В ней также подчеркивается, что, несмотря на вывод войск, цели США в Сирии остаются неизменными, включая разгром ИГ и поиск дипломатического решения конфликта.

Однако у ряда представителей администрации США существуют опасения, что Турция не сможет в полной мере обеспечить замену той роли, которую в Сирии играли американские военные, сообщают источники издания. По их словам, это связано в том числе с рядом трудностей логистического и политического характера. Также у Анкары нет возможности проводить масштабную кампанию по нанесению ударов против ИГ с воздуха на том же уровне, на каком это делали США, говорится в материале.

Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой вооруженные силы США там находились. По словам американских официальных лиц, вывод войск займет от 60 до 100 дней. При этом в Пентагоне подчеркивали, что кампания против ИГ не окончена и что США "продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ".

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