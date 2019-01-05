Турция займется управлением освобожденных территорий после ухода США из Сирии

Турецкие власти займутся управлением территорий, освобожденных от боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также ликвидацией оставшихся экстремистов. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации президента США.

По их сведениям, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Тайип Эрдоган во время телефонного разговора 14 декабря прошлого года согласились с тем, что Турция должна взять на себя ответственность за борьбу с ИГ в Сирии, а также за управление освобожденных от боевиков территорий республики. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон закрепил новую стратегию в засекреченной служебной записке, предписывающей "вывод американских войск из Сирии и перекладывание ответственности на Турцию", поясняет газета.

Как отмечает издание, Анкара хочет, чтобы Вашингтон разоружил расположенные в Сирии курдские вооруженные формирования, которые США подготовили и снабжали всем необходимым для борьбы с ИГ. Турция также требует от Соединенных Штатов предоставить воздушную и материально-техническую поддержку турецким войскам и союзным сирийским оппозиционным силам, которые планируют начать борьбу против боевиков после ухода США.

Турецкие власти на следующей неделе представят американской делегации свои "соображения и ожидания" по "до сих пор неурегулированной ситуации", отмечает The Washington Post. В ее состав, в частности, войдут Болтон, спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри и председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой вооруженные силы США там находились. По словам американских официальных лиц, вывод войск займет от 60 до 100 дней. При этом в Пентагоне подчеркивали, что кампания против ИГ не окончена и что США "продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ".

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