ВВС Турции ликвидировали семь террористов на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - Военно-воздушные силы Турции ликвидировали семь террористов на севере Ирака. Об этом, как передает Trend, говорится в заявлении ВС страны, распространенном в воскресенье.

Операции проводились в районе Авашин-Басьян.

"В результате воздушной операции, проведенной 5 декабря 2019 года в районе Авашин-Басьян на севере Ирака были уничтожены убежища террористов, а также ликвидированы семь террористов, готовивших атаку на турецкие регионы", - говорится в заявлении.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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