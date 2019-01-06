Самолет Turkish Airlines выкатился за взлетно-посадочную полосу в украинском аэропорту

Самолёт компании Turkish Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Львов" (Украина), пострадавших нет, аэропорт временно не работает. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила в воскресенье пресс-служба аэропорта.

"Шестого января 2019 ода в 10.23 воздушное судно Boeing 737-800 авиакомпании Turkish Airlines, которое совершало рейс по маршруту Львов-Стамбул, при осуществлении разворота на взлетно-посадочную полосу частично выкатилось за пределы ВПП с последующей остановкой", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

По данным пресс-службы аэропорта, ни один из 59 пассажиров и шести членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал, все пассажиры доставлены в терминал.

"В настоящее время осуществляются мероприятия по эвакуации воздушного судна с взлетно-посадочной полосы. Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

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