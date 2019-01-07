В Стамбуле отменен ряд внутренних и международных авиарейсов

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле из-за снегопада отменен ряд внутренних и международных авиарейсов, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на сайт "Турецких авиалиний".
Сообщается, что авиарейсы в основном отменены в аэропорту имени Ататюрка.
Из внутренних отменены авиарейсы Стамбул-Синоп, Стамбул-Анталья и Стамбул-Газиантеп, из международных - Стамбул-Салоники, Стамбул-Кишинев, Стамбул-Харьков, Стамбул–Одесса, Стамбул-Белград.
Отметим, что в последний раз авиарейсы в Стамбуле отменялись 4 января этого года.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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