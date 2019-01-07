В Стамбуле отменен ряд внутренних и международных авиарейсов

7 января 2019 09:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле из-за снегопада отменен ряд внутренних и международных авиарейсов, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на сайт "Турецких авиалиний".

Сообщается, что авиарейсы в основном отменены в аэропорту имени Ататюрка.

Из внутренних отменены авиарейсы Стамбул-Синоп, Стамбул-Анталья и Стамбул-Газиантеп, из международных - Стамбул-Салоники, Стамбул-Кишинев, Стамбул-Харьков, Стамбул–Одесса, Стамбул-Белград.

Отметим, что в последний раз авиарейсы в Стамбуле отменялись 4 января этого года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции отменен ряд авиарейсов
Турция 4 января 12:01
Вывоз оборудования из аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле начнется 30 декабря – министр
Турция 3 декабря 2018 16:28
Два самолета не смогли приземлиться в аэропорту Стамбула
Турция 29 ноября 2018 10:28
Обнародована дата завершения всех полетов в аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле
Бизнес 24 октября 2018 18:09
В Аэропорту имени Ататюрка отметены все рейсы
Турция 28 июня 2018 08:40
В аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле возникли проблемы с посадкой самолетов
Турция 25 мая 2018 11:32
Лента новостей
В Бакинской Высшей школе нефти реализован проект "Что такое искусственный интеллект?"
Общество 10:43
Узбекско-корейская компания объявляет тендер
Тендеры 10:37
Капитан российского судна обнаружен мертвым в Турции
Турция 10:23
Узбекская нефтегазовая компания объявила тендер на строительство теплицы
Тендеры 10:23
Таджикистанцы смогут получить вид на жительство в Узбекистане при покупке жилья
Узбекистан 10:17
Япония ввела налог на выезд туристов из страны
Туризм 10:02
В Сирии снова открылись для паломников места библейской истории
Арабские страны 09:56
Израильская система ПВО перехватила ракету со стороны сектора Газа
Израиль 09:50
Казахстанское АО «КазАвтоЖол» привлечет подрядчиков для ремонта автодороги
Тендеры 09:50