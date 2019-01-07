В декабре 2018 года в Турции было зафиксировано свыше 30 тысяч случаев кражи

7 января 2019 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В декабре прошлого года в Турции было зафиксировано 30,5 тысячи случаев кражи. Об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт министерства внутренних дел Турции.

В сообщении отмечается, что данный показатель на 19 процентов меньше по сравнению с декабрем 2017 года.

В сообщении отмечается, что 27 процентов краж, совершенных в декабре 2018 года, было раскрыто.

«В декабре 2018 года в Турции было совершено 5,9 тысячи квартирных краж, что на 28 процента меньше по сравнению с числом квартирных краж, совершенных в декабре 2017 года», - говорится в сообщении.

Согласно данным МВД Турции в декабре 2018 года в Турции было угнано 865 автомобилей, а также было совершено 3,9 тысяч краж из автомобилей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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