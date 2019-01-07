Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Венесуэлы

БАКУ /Trend/ - Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро состоялся телефонный разговор, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В ходе телефонного разговора, стороны подчеркнули решимость к дальнейшему расширению сотрудничества между странами.

Президент Турции поблагодарил венесуэльского коллегу за приглашение принять участие в церемонии инаугурации президента Венесуэлы и выразил сожаление в связи с тем, что не сможет принять участие в церемонии из-за плотного графика.

Эрдоган добавил, что Турцию на мероприятии представит вице-президент страны Фуат Октай.

Турецкие лидер также подчеркнул, что Турция придает крайне важное значение обеспечению стабильности, мира и благосостояния в Венесуэле.

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