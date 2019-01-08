Эрдоган заявил о победе над ИГ в Сирии

8 января 2019 01:40 (UTC+04:00)

Турция полагает, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) потерпела поражение в Сирии в военном отношении, Анкара готова предложить свой план нормализации ситуации в стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в статье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованной в понедельник в газете The New York Times.

Турецкий лидер отмечает, что считает верным решение о выводе войск США из Сирии. "С военной точки зрения, так называемое "Исламское государство" в Сирии потерпело поражение", - полагает Эрдоган. Он также выразил озабоченность в связи с тем, что некоторые страны "вмешиваются во внутренние дела Сирии" под предлогом борьбы с "оставшимися частями" группировки.

Президент Турции также заострил внимание на том, что "Турция предлагает всеобъемлющую стратегию по искоренению причин для радикализации" в Сирии. "Мы хотим гарантировать, что граждане не чувствуют себя оторванными от властей, террористические группировки не смогут воспользоваться недовольством местных жителей, а обычные люди могут рассчитывать на стабильное будущее", - пояснил Эрдоган.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Венесуэлы
Турция 7 января 22:54
Трамп заявил, что никаких изменений в планах вывода американских войск из Сирии нет
США 7 января 19:48
Стали известны имена азербайджанцев - погибшего и пропавшего без вести - в результате крушения судна у берегов Турции
Общество 7 января 18:20
Один азербайджанец погиб в результате крушения грузового судна у берегов Турции
Общество 7 января 17:18
APM Terminals завершила передачу своего контейнерного терминала в Измире SOCAR
Энергетика 7 января 16:05
Двое членов экипажа затонувшего судна в Турции являются гражданами Азербайджана
Турция 7 января 14:03
Лента новостей
В МИД Украины назвали причину крушения сухогруза в Турции
В мире 01:16
Еще одна женщина умерла в Грузии от "свиного гриппа"
Грузия 01:07
Власти стран ЕС не могут договориться о приеме 49 спасенных в Средиземноморье мигрантов
Европа 00:41
Итальянская “L’Opinione”: Азербайджанская община Нагорного Карабаха имеет законное право участия в процессе определения правового статуса региона
Нагорно-карабахский конфликт 00:07
Власти Франции готовят закон против агрессивных участников манифестаций
Европа 7 января 23:49
Правительство Чехии подготовило законопроект на случай "жесткого" Brexit
Европа 7 января 23:42
Глава МВД Франции пообещал ответить жесткими мерами на агрессию манифестантов
Европа 7 января 23:31
Глава МИД Бельгии выдвинул свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы
Европа 7 января 23:18
Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Венесуэлы
Турция 7 января 22:54