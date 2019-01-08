Никто не сможет помешать Турции начать новую антитеррористическую операцию на севере Сирии - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Ни кто не сможет помешать Турции начать новую антитеррористическую операцию на севере Сирии, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана Турция не позволит усилению какой-либо террористической организации на севере Сирии.

Глава государства отметил, что заявления некоторых высокопоставленных лиц США о том, что операция на севере Сирии направлена против этнических курдов, противоречат истине.

«Принимая сирийских беженцев, Турция никогда не делала каких-либо различий в их этнической принадлежности. Турция принимала из Сирии беженцев курдов, арабов мусульман и в том числе христиан», - сказал Эрдоган.

Эрдоган отметил, что у терроризма нет национальной принадлежности, как среди турков и арабов, так и среди курдов могут быть террористы.

Глава государства отметил, что важнее всего для Турции национальные интересы.

Отметим, что 12 декабря 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в течение нескольких дней ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против сирийского крыла террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) - PYD/YPG.

Эрдоган заявил, что в рядах террористов в Сирии имеются американские солдаты.

«Несмотря на то, что США обещали Турции не поддерживать сирийское крыло РПК - PYD/YPG, Вашингтон не сдержал своего слова», - сказал глава государства.

Напомним, что 4 июня 2018 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне дорожную карту по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

20 января 2018 года ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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