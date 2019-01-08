Президент Турции отказался принимать помощника президента США Болтона

БАКУ /Trend/ - Президент Турции отказался принимать помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который находился с визитом в Анкаре, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, причиной отказа принимать Болтона стали его слова о том, что Турция убивает этнических курдов на севере Сирии.

Как отмечается, Болтона принял пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, после чего помощника президента США покинул Анкару.



Отметим, что сегодня Болтон прибыл в Анкару для проведения ряда встреч по поводу новых антитеррористических операций ВС Турции на севере Сирии.

12 декабря 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в течение нескольких дней ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против сирийского крыла террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) - PYD/YPG. Тогда Эрдоган заявил, что американские солдаты поддерживают террористов в Сирии.

«Несмотря на то, что США обещали Турции не поддерживать сирийское крыло РПК - PYD/YPG, Вашингтон не сдержал своего слова», - сказал глава государства.

Напомним, что четвертого июня 2018 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне дорожную карту по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

20 января 2018 года ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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