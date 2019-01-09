БАКУ /Trend/ - Турция будет сотрудничать с Узбекистаном и Кыргызстаном в ряде сфер. Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Resmi Gazete.

Как отмечается, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашения о сотрудничестве в сфере культуры с Узбекистаном, а также с Кыргызстаном - о сотрудничестве в сферах спорта и культуры.

«Соглашение между Анкарой и Ташкентом было подписано 30 апреля 2018 года, с Кыргызстаном - 9 апреля 2018 года», - говорится в сообщении.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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