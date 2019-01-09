Турция собирается наладить производство новых военных автомобилей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мерсин был разработан прототип первого восьмиколесного военного бронегрузовика получившего название «Derman». Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что разработка прототипа военного бронированного грузового автомобиля началась в 2016 году.

В процессе разработки бронегрузовика «Derman» принимали участие порядка сорока турецких инженеров.

После тестирования прототипа, будет налажено серийное производство бронегрузовиков «Derman», которые затем будут переданы ВС Турции, и в последующем активно использоваться на территории страны.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция усилит оборонную промышленность и станет мировым лидером в производстве продукции оборонного назначения.

"Поручаю всем силовым структурам не импортировать продукцию оборонной промышленности. Турция способна обеспечить себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.

По его словам, в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.

"Турция вынуждена усиливать свою оборонную промышленность", - сказал Эрдоган.

Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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