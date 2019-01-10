В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

10 января 2019 23:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в 230 километрах от района Датча. Очаг залегал на глубине 6,5 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

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