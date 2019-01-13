ВВС Турции ликвидировали трех террористов на севере Ирака

13 января 2019 14:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нейтрализовали трех террористов РПК в регионах Зап и Синат-Хафтанин на севере Ирака. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении министерства обороны страны.

Согласно информации, также были уничтожены склады с оружием и укрытия боевиков.

Отмечается, что боевики готовили атаку на турецкие военные базы.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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