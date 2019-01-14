В Турции самоходный трап врезался в самолет

БАКУ /Trend/ - В аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле в самолет, совершавший рейс Стамбул-Рим, врезался самоходный трап для посадки пассажиров. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что во время столкновения с самоходным трапом самолет находился на стоянке, что позволило избежать серьезных последствий.

Сообщается также, что после инцидента был задержан рейс Стамбул-Рим, и в целях обеспечения безопасности пассажиры были отправлены в Рим другим самолетом.

О других деталях инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.