В Турции самоходный трап врезался в самолет

14 января 2019 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле в самолет, совершавший рейс Стамбул-Рим, врезался самоходный трап для посадки пассажиров. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что во время столкновения с самоходным трапом самолет находился на стоянке, что позволило избежать серьезных последствий.

Сообщается также, что после инцидента был задержан рейс Стамбул-Рим, и в целях обеспечения безопасности пассажиры были отправлены в Рим другим самолетом.
О других деталях инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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