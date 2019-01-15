На западе Турции за 8 часов зафиксировано 13 подземных толчков

В заливе Кушадасы на западе Турции зафиксировано 13 подземных толчков, сообщают местные СМИ. Первое землетрясение было зафиксировано сейсмодатчиками в 11:43 по местному времени. До 19:52 включительно было зарегистрировано еще 12 подземных колебаний, таким образом общее количество землетрясений в регионе составило тринадцать.

Мощность каждого из толчков не привысила 3,6 баллов по шкале Рихтера. В результате произошедшего жертв и разрушений нет.

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