Обнародована предварительная дата встречи президентов РФ и Турции

15 января 2019 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным состоится 23 января, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что встреча президентов состоится в России и в настоящее время ведется работа по подготовке визита Эрдогана в Москву.

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что визит президента Турции в Россию готовится в ближайшей перспективе, но дата пока не определена.

"В достаточно ближней перспективе, если не в ближайшей, мы ожидаем и готовим такой визит. Вместе с тем, пока каких-либо дат не определено", - сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках визита Эрдогана в РФ.

Ранее пресс-служба президента Турции сообщила, что глава государства намерен в январе совершить визит в Россию.

В конце декабря Эрдоган говорил о намерении в ближайшие дни посетить Москву с визитом и встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Сирии. Эрдоган отмечал, что накануне его визита Россию посетит турецкая делегация.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @rhafizoglu

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